Trecui dealul la Măciuca unde își face George Simion nunta

Îmbrățișați, cei doi au început să povestească. Primul lucru pe care George Simion l-a spus reporterului Click!, sărutând-o pe frunte pe Ilinca Munteanu a fost: „Eu îmi doresc șase copii. Dar acum negociez cu Ilinca, la patru.”

“Noi am stat o perioadă de timp feriți de public. Nu am dorit să ne afișăm, dar când au început să apară tot felul de știri despre relația noastră, despre faptul că Ilinca m-a părăsit, că de fapt exista o altă mireasă, că nunta nu o să mai aibă loc, am decis să ieșim și să vorbim noi”, spune George Simion în interviul Click!.

Printre foarte multele întrebări pe care reporterul Click! i le-a adresat Ilincăi despre rochia de mireasă, dacă poartă un costum popular, câți metri are trena voalului, cum sunt îmbrăcate domnișoarele de onoare, am fost curioasă să aflu ce crede mama miresei despre viitorul ginere. “Mama? Ce să spună?! Îl adoră” răspunde foarte încântată viitoarea doamnă Simion.

