George Simion, liderul partidului AUR, se va căsători în luna august. Chiar dacă nu și-a făcut publică viața amoroasă, mai multe detalii despre logodnica sa au ieșit la iveală.

Toată lumea s-a întrebat cine este viitoarea soție a lui George Simion, iar foarte multe speculații au pornit în spațiul public. Recent, liderul partidului AUR a distribuit o fotografie în care este alături de nimeni altcineva decât viitoarea sa soție, Iulia Burcea, notează click.ro.

Iulia Burcea are un CV destul de frumos. Aceasta a studiat la Facultatea de Administrație și Afaceri, dar și la Facultatea de Drept, din cadrul Universității din București. Aceasta are un master în Consultanță în Afaceri, iar acum, Iulia Burcea lucrează la o companie franceză, Ingenico, care este o importantă producătoare de aparate de plată cu cardul (POS).

