Elevii suceveni au câștigat mai multe medalii și mențiuni la Olimpiada Națională de Matematică. Trei liceeni de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” au fost medaliați și vor participa la proba de baraj în vederea selecției echipei ce va reprezenta România la Olimpiada Internațională din Japonia. Este vorba despre Paul Burcă, din clasa a XI-a, îndrumat de profesorul Constantin Scutaru, Magda Iulia Popa, din clasa a X-a, pregătită de profesorul Dan Popescu, și Maria Cristina Popa, din clasa a XII-a, îndrumată de profesorul Marius Marchitan. Paul Burcă a obținut medalia de aur și mențiune, Magda Popa, a luat medalia de argint și mențiune, la fel și Cristina Popa.

Medalii din partea Societății de Științe Matematice din România au primit următorii elevi: medalie de bronz: Tudor-Andrei Spînu, din clasa a V-a și Andrei Sfichi, din clasa VI-a. Ambii învață la Colegiul „Ștefan cel Mare”, iar profesorul lor îndrumător este Raluca Crisantha Alexa. Medalie de onoare a obținut Luca Hudema, elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială nr.3 din Suceava, pregătit de profesoara Claudia Marchitan. Medalii de argint au cucerit elevii David Palaghianu, din clasa a VIII-a de la „Ștefan”, îndrumat de profesoara Raluca Crisantha Alexa, Rareș Aurel Poinaru din clasa a IX-a de la „Ștefan”, îndrumat de profesorul Cristian Amorăriței, precum și Șerban Orza și Alexandros Niță, din clasa a XII-a, tot de la „Ștefan”, îndrumați de profesorul Marius Marchitan. Olimpiada Națională de Matematică s-a desfășurat la Slobozia, pentru clasele V-VI, la Brașov, pentru clasele VII-VIII și la Craiova, pentru clasele IX-XII. Inspectorul școlar pentru matematică, Angelo Cătălin Bărbuță a transmis următorul mesaj: „Felicitări elevilor pentru rezultatele remarcabile! Felicitări profesorilor îndrumători și părinților!”.