Trei suceveni aflați în situații de extremă dificultate primesc din Fondul de rezervă al Consiliului Județean un ajutor finaciar total în sumă de 14.500 de lei în baza unei inițiative a șefului administrației județene, Gheorghe Flutur. Este vorba de persoane din satele Părhăuți-Todirești, Pătrăuți și Coverca-Panaci. Cea mai mare sumă de 10.000 de lei îi va fi alocată suceveanului din satul Coverca. Persoana din Părhăuți primește 3.000 de lei iar cea din Pătrăuți 1.500 de lei. Sumele vor fi aprobate în ședința deliberativului județean de marți, 29 august.

, 8.4 out of 10 based on 5 ratings