Vara este anotimpul perfect pentru a petrece timp de calitate alaturi de cei dragi, mai ales alaturi de copiii nostri. Dar cum sa ne distram si sa ne relaxam in acelasi timp, fara sa ne plictisim sau sa ne stresam?

Ei bine, vedetele de la Hollywood au raspunsul! Ele au ales sa isi duca micutii la munte, unde pot face o multime de activitati distractive si educative. Iata cateva exemple de vacante de vara de vis, inspirate de starurile de la Hollywood:

Camping si drumetii cu Angelina Jolie si copiii ei

Angelina Jolie este una dintre cele mai cunoscute si iubite actrite din lume, dar si o mama devotata pentru cei sase copii ai ei. Ea a decis sa le ofere o experienta unica si memorabila, ducandu-i la camping in Parcul National Yellowstone, in statul american Wyoming. Au dormit in corturi, au facut focul de tabara, au admirat natura si animalele salbatice, au invatat despre istoria si cultura locului si au facut drumetii pe potecile montane.

Ski si snowboard cu David Beckham si familia lui

David Beckham este un fost fotbalist de renume mondial, dar si un tata grijuliu pentru cei patru copii ai lui. El a ales sa isi duca familia la ski si snowboard in statiunea Aspen, din Colorado. S-au bucurat de zapada, de peisajele spectaculoase si de sporturile de iarna. David a fost mandru sa ii vada pe copiii lui cum se descurca pe partie si cum se distreaza.

Caiac si rafting cu Jennifer Garner si copiii ei

Jennifer Garner este o actrita talentata si carismatica, dar si o mama iubitoare pentru cei trei copii ai ei. Ea a ales sa isi duca micutii la caiac si rafting pe raul Snake, in Idaho. S-au aventurat pe apele repezi, au admirat frumusetea raului si a muntilor inconjuratori si au invatat despre siguranta si cooperare.

Escalada si bicicleta cu Chris Hemsworth si familia lui

Chris Hemsworth este un actor celebru si chipes, dar si un tata protector pentru cei trei copii ai lui. El a ales sa isi duca familia la escalada si bicicleta in Parcul National Zion, in Utah. S-au catarat pe stanci, au pedalat pe trasee montane si au admirat privelistile uimitoare.

Yoga si meditatie cu Gwyneth Paltrow si copiii ei

Vacanta poate fi si pentru spiritualitate si sanatate, iar Gwyneth Paltrow, o actrita eleganta si rafinata, si, totodata, o mama echilibrata pentru cei doi copii ai ei, da un astfel de exemplu. Ea a ales sa isi duca micutii la yoga si meditatie in statiunea Telluride, din Colorado. Astfel, s-au relaxat practicand exercitii fizice si mentale, au admirat linistea si armonia naturii si au invatat despre sanatate si spiritualitate.

Prin urmare, vedetele de la Hollywood ne arata ca vara nu este doar pentru plaja si soare, ci si pentru munte si aventura, sau meditatie si spiritualitate, si ne inspira sa alegem sa ne petrecem vacanta la munte, sa rezervam cazare intr-un hotel Sinaia 4 stele in mijlocul naturii si sa planificam activitati de neuitat alaturi de copiii nostri. Tu ce alegi sa faci vara aceasta alaturi de micutii tai?