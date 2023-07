Consilierul județean Tudor Plăcintă, membru în Biroul Politic Județean al PNL Suceava a criticat dur afirmațiile deputatului PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, care a afirmat astăzi că liderul liberal al administrației județene, Gheorghe Flutur, nu ar avea merită în construcția autostrăzii A7 spre Suceava și Siret. Tudor Plăcintă a spus că deși este un politician tânăr, nu mai poate să suporte „demagogia și penibilul” în care unii lideri PSD de Suceava se străduie să se afle în fiecare zi. „Mă întreb și eu. De ce seniorii fug de răspundere? Trimit la sacrificiu tineri care se fac de râs prin atitudini publice rușinoase pentru generația noastră. Domnule Șoldan, de ce ți-e ciudă și te manifești cu atâta neliniștite după ce președintele Flutur s-a impus în coaliție și a reușit să deblocheze autostrada A7, înțepenită anterior până la Pașcani, dar care în momentul de față vine spre Suceava și spre Siret. Știe toată lumea că președintele Flutur a cerut în urma cu 2 ani proiectarea acestui tronson, știe că săptămânal, cu echipa de la CJ Suceava, alături de proiectant, a participat la acțiunile de forare a zonei autostrăzii”, a spus Tudor Plăcintă.

El i-a transmis lui Gheorghe Șoldan că președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a contribuit la deblocarea situațiilor apărute în raport cu primăriile, cu unitățile avizatoare, a participat săptămânal la ședințele de CNAIR pentru a împinge această lucrare, pentru a fi realizată cât mai repede. „Ca lider politic care a coordonat programul de guvernare, președintele Flutur a trecut cu mâna lui acest tronson de autostradă, ca prioritar în programul de guvernare al coaliției, a solicitat bani europeni și s-a obținut negru pe alb suma necesară acestei bucăți de autostradă. Nu vă este rușine să îl tot apostrofați? V-ați făcut de râs cu podul de la Milișăuți și termenele pe care singur vi le-ați dat. Trebuie să scăpați de această meteahnă, chiar boală aș numi-o, de a vă considera priceput în diverse domenii, dar fără să fiți. Tratați-vă, domnule Șoldan, până nu este prea târziu!”, a mai afirmat Plăcintă.

El a adăugat că tot Gheorghe Șoldan a criticat în mod penibil acțiunile de Paște din Bucovina și după doar două zile Bucovina a fost recunoscută ca destinația turistică a anului, proiectul ținutului mănăstirilor fiind inițiat tot de Gheorghe Flutur. „Ați criticat parcarea de pe Rarău, uitați-vă ce lucrare de nivel europene a ieșit. Din nou ați fost penibil. V-ați lăudat cu Spitalul Județean Suceava, unde sub mandatele lui Gheorghe Flutur s-au investit peste 100 mil. de euro pentru a întruni condițiile să devină spital clinic, iar dumneavoastră încercați sa va arogați meritele. Aceasta se cheamă impostură. Dacă veți continua în felul acesta vă garantez că veți avea parte de replici pe măsură din partea mea și din partea altor tineri din generația noastră, care nu vă mai suportă”, a încheiat consilierul județean liberal.