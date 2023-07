Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a întâlnit, astăzi, cu organizatorii Turului ciclist al României, startul competiției urmând să aibă loc de la Suceava, pe 5 septembrie. „Avem onoarea ca Turul ciclist sa debuteze la Suceava în acest an, în data de 4 septembrie, când va avea loc prezentarea echipelor și Traseul Prolog”, a spus Ion Lungu. El a arătat că pentru traseul prolog startul se va da din centrul Sucevei, din Piața 22 Decembrie iar sosirea va fi la Cetatea de Scaun a Sucevei. El a adăugat că startul oficial al primei etape din Turului Ciclist al României se va da pe 5 septembrie, la ora 12:00, de pe esplanada Casei de Cultură din Suceava. Prima etapă va fi pe traseul Suceava – Piatra Neamț. Ion Lungu a mai spus că zilele acestea se pregătesc toate detaliile pentru acest eveniment.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating