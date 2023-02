Sâmbătă la orele 12.45, polițiștii din cadrul S.P.R. 7 Mălini au fost sesizați cu privire la faptul că la Spitalul Fălticeni s-a prezentat un bărbat din Baia care a fost diagnosticat cu leziuni ca urmare a unei căderi de pe bicicletă.

În baza sesizării, la fața locului s-a deplasat patrula de poliție care a constatat că la data de 24.02.2023, în jurul orelor 17.00, un bărbat din Baia se deplasa cu bicicleta pe strada Mihai Eminescu spre domiciliul său, moment în care s- a dezechilibrat, căzând de pe bicicletă în șanțul de pe marginea carosabilului, provocându-și leziuni la nivelul umărului drept.

Întrucât acuza dureri la nivelul umărului, în data de 25.02.2023, în jurul orelor 11.40, bărbatul s-a deplasat la Spitalul Mun. Fălticeni pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Cu ocazia verificărilor constatate s-a stabilit că biciclistul nu a fost victima unei fapte de natură penală, evenimentul fiind o autoaccidentare, iar în funcție de evoluția stării sale de sănătate se va dispune procedural.