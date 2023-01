La data de 21 ianuarie în jurul orelor 17:50, politiștii din cadrul Politiei orașului Cajvana și ai Politiei orașului Solca au fost sesizati prin apel la S.N.U.A.U 112 de catre o femeie din Iaslovat cu privire la faptul ca este amenintata cu acte de violenta de catre sot.

Cu ocazia deplasarii la fata locului a fost identificata apelanta care a relatat faptul că în timp ce se afla la adresa de domiciliu pe fondul unor nentelegeri cu sotul s-a iscat un conflict spontan, context în care barbatul a amenintat-o cu acte de violentă, cauzandu-i o stare de temere.

Femeii i s-a pus la dispozitie un formular de evaluare a riscului, ocazie cu care a reieșit faptul ca exista risc iminent, astfel emitandu-se un ordin de protectie provizoriu, împotriva sotului, pe o perioada de 5 zile.

În urma celor întamplate, femeia a mentionat faptul ca nu a fost agresata fizic, nefiind necesara interventia unui echipaj ambulantier.

In cauza politiștii s-au sesizat din oficiu pentru savarșirea infractiunii de “Amenintare” urmand a se da solutie procedurala, de catre Postul de politie Iaslovat, prin Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti.