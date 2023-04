Un BMW în care se aflau doi băieți de 18 ani și o fată de 16 ani a intrat într-un cap de pod la Salcea. Incidentul a avut loc luni seară. La volan se afla unul dintre cei doi băieți de 18 ani de loc din Dumbrăveni care nu avea permis de conducere. Acesta s-a ales cu dosar penal.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating