Imagini frumoase și inedite cu un căprior norocos însoțit de două căprioare, aparent mai vigilente decât el, au fost surprinse lângă o pădure a Ocolului Silvic Putna de către silvicultorul Adi Luca.

Căpriorul și femela sa, căprioara, au habitatul în zonele de șes și de deal, preferând pădurile de foioase sau amestec de foioase și rășinoase. Au o lungime de peste un metru, o înălțime de circa 70 de centimetri, picioarele lungi și subțiri terminate în copite mici și alungite, iar culoarea blănii variază în funcție de anotimp. Se hrănesc în principal cu frunze, dar mănâncă și muguri, ghindă, jir, lucernă, trifoi și rugi de mure. Pădurile administrate de Ocolul Silvic Putna asigură faunei condiții bune de liniște, hrană și adăpost, necesare unui habitat sănătos.