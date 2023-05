Un caz complex al unei paciente cu probleme de abord vascular rezolvat cu succes la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Pacienta în vârstă de 74 de ani, aflată în programul cronic de hemodializă într-un centru din județul Botoșani, efectua hemodializa pe un cateter venos central permanent inserat la nivelul venei jugulare interne drepte. În urma efectuării unei fistule brahio-cefalice la nivelul brațului stâng în luna aprilie, pacienta a dezvoltat un sindrom de venă cavă superioară cu edem facial și edem important la nivelul membrelor superioare. Flebografia diagnostica a evidențiat ocluzia venei cave superioare, drenajul venos realizându-se doar prin colaterale.

Potrivit unui comunicat de presă, o echipă din cadrul Spitalului Județean Suceava formată din medici de pe secțiile de nefrologie, chirurgie vasculară și radiologie intervențională s-a mobilizat și a reușit dezobstrucția venei cave superioare, cu remiterea completă a simptomatologiei. De asemenea a fost asigurată funcționalitatea fistulei arterio-venoase și s-a realizat un alt abord vascular temporar la nivelul venei femurale stângi pentru efectuarea hemodializei până la maturarea fistulei.

Astfel, pacienta se alătura altor 30 de pacienți dializați care au beneficiat până acum de tratament endovascular la nivelul fistulelor arterio-venoase.

„Spitalul Județean Suceava a devenit un centru de referință pentru tratarea problemelor de abord vascular și își exprimă disponibilitatea pentru a primi pacienți din toata regiunea de Nord-Est și nu numai”, se spune în comunicat.