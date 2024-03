Un credincios care vine săptămânal la o mănăstire din județ să cânte în strană este supărat că este dat mai mereu la la o parte pentru alții care au voci mai bune. El i s-a plâns arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Pun această întrebare cu privire la o problemă la care am tot avut-o în mănăstirea la care obișnuiesc să merg săptămânal. Nu o să dau numele mănăstirii momentan. În strană, un călugăr cântăreț are dreptul să te dea la o parte de pe locul în care te-ai pus ca să stea el? Sau să fii tot mutat sau chiar să fii dat complet de pe locuri de cei importanți pentru altcineva? Mi se întâmplă de foarte multe ori. Și aș vrea doar să întreb dacă nu este un păcat să îl ferești pe altul de pe loc doar pe motiv că acolo vrei să stai tu sau altul care este „mai bun ca tine” la muzica psaltică! Nu e o întrebare pusă cu răutate! Cum eu nu doresc să îmi dau numele la această întrebare, nu voi da nici eu numele celor care fac asta. Însă voi da numele mănăstirii dacă va fi nevoie, dar fără să se creeze probleme”, a scris enoriașul.

”Răspunsul la nemulțumirea dumneavoastră îl găsiți în cuvintele Mântuitorului: „Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te aşeza în locul cel dintâi, ca nu cumva să fie chemat de el altul mai de cinste decât tine. Şi venind cel care te-a chemat pe tine şi pe el, îţi va zice: Dă acestuia locul. Şi atunci, cu ruşine, te vei duce să te aşezi pe locul cel mai de pe urmă. Ci, când vei fi chemat, mergând aşază-te în cel din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te-a chemat, el să–ţi zică: Prietene, mută-te mai sus. Atunci vei avea cinstea în faţa tuturor celor care vor şedea împreună cu tine. Căci, oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.” (Luca 14, 8-11)”, i-a răspuns IPS Calinic.