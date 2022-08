Un credincios sucevean s-a supărat pe PS Damaschin pentru că este prezent la oficierea de slujbe de la un județ la altul întrebândul pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, ”de ce trebuie contribuabilii să îi finanțeze fițele de a fi o zi într-un județ, iar în următoarea zi în alt județ, urmând ca a treia zi să revină în primul județ?”. ”După cum reiese din programul slujirii ierarhilor, PS Damaschin s-a aflat pe 5 august la hramul seminarului nemțean, pe 6 august la hramul Mănăstirii Slatina, iar pe 7 la Mănăstirea Sihăstria. De ce nu a rămas și pe 6 în județul Neamț? Benzina/motorina e plătită din banii dânsului sau de către Arhiepiscopie, iar în esență de noi, contribuabilii la bugetul de stat, de unde primește Biserica fonduri???? În caz afirmativ, de ce trebuie contribuabilii să îi finanțeze fițele de a fi o zi într-un județ, iar în următoarea zi în alt județ, urmând ca a treia zi să revină în primul județ? De ce nu a rămas în Neamț de Schimbarea la Față, ci a ales să facă plimbări între județe? A fost hirotonit pe seama Arhiepiscopiei Iașilor sau a Sucevei? Poate o să spuneți că „ eu sunt oaie, iar el e pastor” și că nu noi le spunem ierarhilor ce sa facă, însă Curtea de Apel București a decis în procesul dintre „Să fie lumină” și Patriarhie că Biserica e obligată să spună exact cum utilizează fondurile publice”, a întrebat enoriașul.

Iată răspunsul IPS Calinic:

1. Preasfinția Sa a fost delegatul nostru la slujbele din județul Neamț. În general, la astfel de slujbe participa mai mulți ierarhi.

2. Preasfinția Sa nu a onorat cele trei slujbe pentru că avea deja planificată slujba de pe 6 august.

3. Dacă doriți să vă facem o dare de seamă a utilizării fondurilor în ultimii doi ani, vom face acest lucru cu drag dacă veniți la Centrul Eparhial; vă vom arăta, totodată, și realizările. Suntem cât se poate de deschiși.

4. Cât despre fondurile publice, să fiți încredințată că suntem de o corectitudine fără cusur. Nu ne permitem să nu fim corecți!