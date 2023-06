Un enoriaș îi atrage atenția arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că numărul sucevenilor care trec la alte credințe a luat proporții uriașe la sate în ultimii 20 de ani și îi sugerează să ia măsuri. ”La aproape 3 ani de la venirea dumneavoastră ca arhiepiscop al nostru, ne puteți spune dacă numărul persoanelor care trec la alte credințe a scăzut? Țin minte că la predica întronizării dumneavoastră ca arhiepiscop ați menționat dorința de a opri acest fenomen. Totodată, la sate, unde în special acest fenomen a luat proporții uriașe în ultimii 20 de ani, se verifică de către cineva dacă preoții locuiesc în sat, conform jurământului de la hirotonia întru preot unde acesta zice că va locui în parohia care i-a fost încredințată? Știu că vi s-a mai pus această întrebare în trecut, dar există curiozitatea dacă se verifică acest lucru în special, iar dacă îmi amintesc bine, sunt aproape 3 ani de când le-ați propus preoților să caute soluții să locuiască în parohie, conform hotărârilor date de către Sfântul Sinod. Valabil și pentru preoții de la oraș, desigur”, a scris enoriașul.

IPS Calinic: ”La nivel de eparhie lucrarea misionară a preoților este, cred, una dintre cele mai performante, deși roadele poate nu sunt foarte vizibile încă”

”La nivel de eparhie lucrarea misionară a preoților este, cred, una dintre cele mai performante, deși roadele poate nu sunt foarte vizibile încă, chiar dacă unii preoți încă nu au reușit să locuiască zi de zi în parohie. Oricum, și din acest punct de vedere situația s-a îmbunătățit considerabil. Nădăjduim ca începând cu anul viitor numărul „navetiștilor” să fie cât mai mic”, i-a răspuns IPS Calinic.