Un enoriaș îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, ca Biserica Ortodoxă să condamne persoanele care se deghizează în preoți sau episcopi. „Înaltpreasfinția Voastră, nu sunt sigur sută la sută, dar am înțeles că în Arhiepiscopia Sucevei s-ar întâmpla acest cerșit de bani…este adevărat ce spune părintele că acest episcop ar fi fals și nu aparține de Biserica Ortodoxă? (Deși în poze ar apărea în biserici în altar). Dacă da, atunci de ce Biserica nu condamnă astfel de persoane care se deghizează în preoți sau episcopi. Vreau să zic că astfel de persoane sunt foarte periculoase, mai ales în rândul celor tineri, de sub 18 ani. Eu personal am pățit în urmă cu aproximativ 10 ani pe când eram la limita majoratului să întâlnesc un așa zis preot care m-a întrebat în centru orașului Suceava, mai întâi, cât e ceasul. apoi s-a băgat în seamă cu mine și cu amicul meu, fiind vară și era în jurul orei 21. Ne-a zis că e venit de pe Sfântul Munte Athos. Ne-a întrebat dacă avem duhovnic și a vrut să ne spovedească el și apoi să ne împărtășească, deoarece, pretindea el, avea vin din Sfântul Munte. Eu, fiind un pic trecut pe la biserică, mi-am dat seama că ceva e în neregulă și am bănuit că ceva nu e bine. Ne-am ridicat de pe bancă și am plecat, însă, totuși, din depărtare am urmărit să vedem încotro apucă, însă am avut parte de o surpriză colosală. Gândul meu de pe moment s-a adeverit. Nu era preot, ci era un preot fals, deoarece și-a dat jos haina preoțească neagră, a pus-o în valiza sa și apoi arăta ca orice om de rând. Ba mai mult, și-a aprins și o țigară ca să întărească gândul meu că nu era preot real. Am zis această întâmplare a mea personală pentru că aș vrea ca nimeni altcineva să nu mai aibă aceste întâlniri stradale cu așa zișii preoți…”, a scris enoriașul.

”Doamne, ajută! Sesizarea dumneavoastră a fost trimisă spre analiză la Sectorul de Misiune al Centrului Eparhial. Cât despre pseudo-preoți și pseudo-ierarhi, în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților s-a trimis acum ceva timp un comunicat. Pace și bucurie!”, a răspuns înaltul prelat.