Un enoriaș vrea să afle de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, cum se poate vinde un loc de veci

„Cum se poate vinde locul de veci a cuiva, am crezut că nu se poate vinde un mormânt, dar se poate?”, a întrebat omul.

”În funcție de statutul cimitirului (bisericesc sau public), concesionarea (căci nu există propriu-zis vindere) locurilor de înmormântare se supune regulamentelor instituției care îl administrează.

Ambele stipulează concesionarea locurilor pe perioadă determinată, de 7 ani, sau pentru o perioadă mai lungă (49 de ani în spațiul public, nedeterminată în cimitirul bisericesc). Și tot conform ambelor regulamente dreptul de concesiune încetează în anumite situații, între care neachitarea taxelor anuale de concesiune ori neîngrijirea mormintelor sau părăsirea lor pe o perioadă de 3 ani consecutiv (7 ani în cazul cimitirului bisericesc).Dacă aveți nelămuriri, consultați cele două regulamente”, i-a răspuns ierarhul.