Un „iepuraș” Playboy a dat de pământ cu Leonardo DiCaprio (49 de ani). Actorul de la Hollywood preferă tinerele sub 25 de ani. Nu are succes la toate, însă! Modelul Hieke Konings (22 de ani, care locuiește în Los Angeles, SUA, a vorbit despre experiența pe care a avut-o cu starul din „Titanic”, notează click.ro.

„Am fost într-un club privat din Los Angeles. Un loc unde poți intra doar pe bază de invitația. Acolo l-am cunoscut”, a explicat femeia, citată de tabloidul britanic Daily Mail, conform click.ro. Managerul lui Leo a adus-o la masa vedetei, iar de acolo lucrurile au evoluat rapid. Hieke susține că s-a sărutat cu DiCaprio și că acesta nu ar fi prea priceput. „A fost ok, dar am avut tipi care sărutau mai bine. M-a invitat la el acasă și a fost șocat când l-am refuzat. I-am spus că nu-l cunosc suficient de bine. Apoi mi-a spus că îmi respectă decizia, s-a întors către o altă fată și a luat-o pe ea cu el la hotel. O prietenă bună mi-a povestit ce preferințe are în pat. Leo este prea ciudat și prea bătrân! Mi-a spus că își ținea căștile în timpul sexului pentru că nu voia să o audă. Altă prietenă mi-a spus că i-a pus chiar o pernă pe cap.”.

Toate acestea sunt doar spusele tinerei, iar Leonardo DiCaprio nu a confirmat că o cunoaște, conform sursei citate mai sus.

