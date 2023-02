Un minor ai cărui părinți de confesiuni diferite se află în divorț îi cere sfatul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, la cine să rămână până la majorat. ”În familia mea mama este pe stil vechi (născută în Bucovina), merge la slujbe, are duhovnic… ține toată rânduiala celor pe vechi. Tata este ecumenist cu acte în regulă (născut în Banat – unde și locuim în prezent), cu studii într-o universitate catolică din Europa, cu slujbe la zi în octave de rugăciune cu alte culte, are duhovnic în duh ecumenist, cu visul unui potir comun etc… Mai am doi frați. Unul monah pe stil vechi și unul în prezent la studii universitare croite exclusiv în direcția tatălui. În aceste săptămâni se pronunță divorțul părinților mei, toată căsnicia lor a fost un crâncen război teologic pe principiul extremele se atrag… Eu, minor fiind, trebuie să aleg la cine să stau până la majorat… Cu cine să rămân? Cine este eretic la mine în casă? Mama sau tata? La ce biserică să merg după divorțul părinților mei – la mama sau la tata? Vă rog să mă iertați, dar l-am întrebat și pe părintele ……. ce să fac, mă simt strivit duhovnicește de lipsa de dialog constructiv în care am crescut.”, i-a scris minorul.

”Ca episcop ortodox, nu aș vrea să vă influențez în niciun fel, ca să nu fiu acuzat de liderii celor două culte de „prozelitism”. Așadar, singurul care v-ar putea da un sfat pertinent în cazul dumneavoastră este duhovnicul. Să aveți mult discernământ în a alege pentru viață și mântuire!”, a răspuns IPS Calinic.