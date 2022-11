Un mirean îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să se implice mai mult în sprijinirea credincioșilor ortodocși pentru a nu pleca la comunitățile protestante. El îi sugerează înaltului prelat să ampleseze puncte de colectare în centrele comerciale unde cine are posibilități să doneze de la bani, la haine sau alimente ajutoare care să fie dirijate apoi periodic către familiile nevoiașe. ”

Am observat că în zona Rădăuțiului, în special la sate, există în continuare persoane (familii) care aleg să treacă la altă credință (Vicov, Laura, Gura Solcii etc.). Unul dintre motivele pentru care fac acest lucru, este sărăcia. Diferența deseori este făcută ca la licitație, cine oferă mai mult, câștigă. În cazul multora dintre ei, sprijinul oferit de comunitățile protestante, le conving să treacă la religia promovată de dânșii. Așadar, nu s-ar putea centraliza de exemplu, la nivel de parohie de sat, numărul familiilor nevoiașe, al celor care au nevoie reală de ajutor, iar ulterior de găsit un mic sprijin pentru aceștia? Văd în multe centre comerciale din județul nostru, ca de exemplu la Carrefour, unde există spații special amenajate, iar lumea donează alimente, produse de igienă etc. Totodată, sunt și urne la casele de marcat unde lumea poate dona un bănuț dacă dorește. La parohiile de oraș la fel, ar putea fi puse astfel de urne aparținând A.S.R. Ați fi interesat să amplasați astfel de spații pentru a primi donații pentru familiile nevoiașe ? Nu este necesar ca să fie ajutați lunar, dar un mic sprijin, un mic semn din partea Bisericii că le este aproape, ar putea avea efectul pozitiv dorit. Iar autoritatea pe care o aveți dvs. în județ, cât și imaginea Arhiepiscopiei Sucevei pe aceste urne ar putea conta enorm, pentru încrederea potențialilor donatori. Este un mesaj mai lung, îmi cer iertare… Inspectoratul de religie vă poate confirma de exemplu, la sat, câți elevi sunt la momentul actual într-o clasă ortodocși, iar anual, cum se modifică numărul acestora spre alte religii sau dacă se menține la fel. Ca o bază de date actualizată permanent pe care o puteți monitoriza dvs. Vă mulțumesc pentru bunăvoință.”, a scris enoriașul.

”Propunerea dumneavoastră a fost trimisa Sectorului de asistență socială al Arhiepiscopiei”, a răspuns înaltul prelat.