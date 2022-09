Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat astăzi în cadrul conferinței de presă săptămânale că în urma discuției cu primarii localităților care compun Zona Urbană Funcțională de la finele săptămânii trecute s-a hotărât depunerea unui nou proiect pentru achiziționarea a încă 30 de autobuze electrice de 10 metri lungime pentru transportul metropolitan. Proiectul, a spus Lungu, în valoare de 17,35 de milioane de euro va fi promovat la finanțare cu fonduri europene pe PNRR. Primarul a amintit că primul proiect depus tot pe PNRR vizează achiziționarea a 50 de autobuze electrice din care 18 de 12 metri lungime. ”Deci vom achiziționa în total 80 de autobuze electrice pe cele două proiecte în valoare totală de 40,7 milioane de euro”, a subliniat Lungu care a adăugat că speră ca societatea de transport metropolitan să devină funcțională de la 1 ianuarie 2023.

