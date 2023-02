În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 00:50, echipajul de poliție rutieră din cadrul Poliției Câmpulung Moldovenesc, Compartimentul Rutier, în timp ce își desfășura atribuțiunile de serviciu pe Dj 176 din localitatea Strâmtura, acționând pe linia depistării conducătorilor auto care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice au depistat un bărbat cu domiciliul în localitatea Prisca Dornei în timp ce conducea autoturismul pe DJ 176 din localitatea Frumosu spre Vama.

După efectuarea semnalului regulamentar de oprire, în primă fază șoferul nu s-a conformat, însă ulterior a oprit și a încercat să se schimbe de la volan și să treacă pe locul destinat pasagerului dreapta. Având în vedere faptul că în timpul discuţiilor purtate cu șoferul acesta emana halenă alcoolică, i s-a solicitat să efectueze o testare alcoolscopică cu etilometru din dotare.

Șoferul a refuzat să sufle in aparatul etilometru fapt pentru care i s-a adus la cunostinţă obligativitatea de a i se recolta mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, lucru cu care a fost de acord, ulterior fiind condus la Spitalul mun. Câmpulung Moldovenesc unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei cu respectarea prevederilor legale.

În cauza s-a întocmit dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența aloolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și ped. de art. 336 alin 1 din Codul Penal.