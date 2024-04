La data de 1 aprilie orele 20:51, echipajul de poliție din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier, a fost sesizat cu privire la faptul că un autoturism a acroșat un alt vehicul parcat pe str. Calea Cernăuți din Rădăuți. La fața locului a fost identificat un tânăr în vârstă de 21 de ani, din Bilca, care a declarat că în timp ce conducea autoturismul pe str. Calea Cernăuți a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism parcat pe partea dreaptă a carosabilului. Fiind întrebat dacă a consumat băuturi alcoolice acesta a confirmat. Cu ocazia testării cu aparatul etilometru, a rezultat o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Rădăuți unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

