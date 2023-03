Poliţiştii de frontieră sătmăreni, în cooperare cu lucrători din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare, nu au permis intrarea în ţară a unui automarfar încărcat cu produse second-hand, constând în mobilă și saltele, întrucât șoferul nu a putut prezenta documentele legale.

Marți, 28 februarie a.c., în jurul orei 11.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru a intra în ţară, un cetățean ucrainean în vârstă de 50 de ani, conducând un automarfar marca Scania, înmatriculat în România.

Acesta transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, 12.100 kg articole second-hand (mobile și saltele), provenite din Germania pentru o societate comercială din județul Suceava.

Polițiștii de frontieră au solicitat sprijinul comisarilor din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare. Aceștia au stabilit că bunurile transportate nu pot intra pe teritoriul țării noastre, deoarece șoferul nu a putut prezenta un certificate de curățare pentru marfa din mijlocul de transport.

În acest caz, autoritățile de control au dispus nepermiterea intrării pe teritoriul României a bunurilor transportate, fiind înapoiate pe teritoriul maghiar.