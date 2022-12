În vara anului 2016, după numai două întâlniri pe fugă, Harry și Meghan Markle aveau să schimbe parcursul relației lor. Înainte ca toată lumea să afle că formează un cuplu, cei doi au mers tocmai în Botswana, departe de civilizație, căci se aflau, în aceeași perioadă, în concediu, potrivit click.ro.

În serialul „Harry și Meghan”, cei doi au povestit cum au trăit într-un cort timp de 5 zile, fără baie sau tehnologie. Tot ceea ce aveau era natura, animalele și „îndrăgosteala” care deja își făcea simțită prezența.

„În acea vară, urma să iau o pauză de la muncă și să călătoresc. Harry mi-a zis că merge în Africa, într-un proiect de conservare. El avea concediu o săptămână, iar eu aveam în aceeași săptămână.

Și zice: Vrei să mergi în Botswana? I-am zis: stai să mă gândesc. Și m-am dus”, a spus Meghan, cu zâmbetul pe buze, potrivit sursei citate.

„Am fost uimit că a acceptat. Această femeie cu care mă întâlnisem de două ori…Vine în Botswana și vom locui cinci zile la cort. Wow!”, a completat prințul Harry.

„La început a fost ciudat: să ne sărutăm? Apoi am urcat în mașină și am plecat. Am început stând unul lângă altul, ne-am zâmbit, apoi ne-am sărutat, a fost totul normal și natural. Trebuia să ne cunoaștem, înainte să ni se alăture media și toată lumea.”, a mai spus Meghan, despre aventura din Botswana.

Află mai multe, accesând: https://click.ro/primetime/unde-a-dus-o-printul-harry-pe-meghan-la-prima-lor-2227311.html