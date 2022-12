Pompierii militari ai Detașamentului Suceava au intervenit cu o ambulanță SMURD B2 și două autospeciale dotate cu echipamente specifice, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava pentru extragerea unui bărbat căzut într-o groapă de aproximativ 6 metri adâncime, în zona străzii Mărăști.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost extras cu ajutorul echipamentelor specifice și predat echipajului SAJ în stare de semiconștiență.