UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit si una dintre principalele banci din Romania, listeaza astazi, 20 decembrie, a doua emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 480 milioane lei. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier UCB28. Obligatiunile corporative, negarantate, de rang senior, au o valoare nominala de 500.000 RON si o rata a dobanzii fixa, de 7,82% pe an. Data maturitatii este 24 noiembrie 2028. Emisiunea de obligatiuni corporative in lei a UniCredit Bank este parte a unui program mai amplu de diversificare a surselor de finantare, destinate cresterii accesului la finantare pentru clientii bancii. Intermedierea ofertei a fost realizata de catre Alpha Bank Romania.

„Revenim la Bursa de Valori Bucuresti cu o noua emisiune de obligatiuni senioare, negarantate, emise in cadrul programului de emisiune de obligatiuni pe termen mediu de 200 milioane de euro, aprobat in 2022. Listarea emisiunii la BVB demonstreaza increderea noastra in capacitatea pietei de capital de a finanta economia locala si reprezinta confirmarea faptului ca suntem preocupati permanent de cresterea accesului la finantari pentru clientii nostri.” a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank.

„Listarile recente de emisiuni de obligatiuni corporative pe care institutii financiare de renume le realizeaza la Bursa de Valori Bucuresti demonstreaza ca piata de capital din Romania are capacitatea de a sustine tranzactii semnificative si, totodata, reafirma parteneriatul dintre bursa locala si jucatorii din domeniul bancar pentru dezvoltarea pietei locale de capital. Emisiunea de obligatiuni a UniCredit Bank este a doua emisiune a bancii, care intra anul acesta la cota bursei, continuand astfel relatia sa cu piata de capital inceputa acum 10 ani, cand a fost listata prima sa emisiune de obligatiuni la bursa.”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunea de obligatiuni care a intrat astazi la tranzactionare este a 4-a listata de UniCredit Bank la Bursa de Valori Bucuresti. Prima emisiune de obligatiuni emisa sub simbolul bursier UCT18 in anul 2013 a ajuns la maturitate. A doua emisiune de obligatiuni a intrat la tranzactionare in 2017 cu 3 scadente diferite, la 3, 5 si 7 ani, sub simbolurile bursiere UCB20, UCB22, respectiv UCB24, cea din urma va ajunge la maturitate pe 17 iulie 2024. A 3-a emisiune de obigatiuni a bancii a intrat la tranzactionare la inceputul acestui an. Valoarea obligatiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzactionare ajunge astazi la 1,1 miliarde lei.

Despre UniCredit Bank:

UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o Banca Comerciala Pan Europeana cu o oferta unica de servicii in Italia, Germania, Europa Centrala si de Est. In Romania, UniCredit Bank este una dintre principalele institutii financiare, oferind servicii si produse de inalta calitate pentru toate categoriile de clienti. UniCredit Bank isi propune sa mentina permanent clientul in centrul activitatilor sale, sa fie un partener cu care se lucreaza usor si sa fie o parte activa a comunitatilor in care isi desfasoara activitatea. Grupul raspunde unei game variate de nevoi a clientilor sai printr-o retea de parteneri specializati: UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Services, UniCredit Insurance Broker.

Despre BVB:

BVB, institutie fundamentala a pietei de capital, este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde si Depozitarul Central, institutia responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar in octombrie 2019 a luat fiinta contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate.

BVB administreaza doua piete distincte, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. La finalul lunii noiembrie, pe ambele piete ale BVB erau listate 371 de companii cu o capitalizare care a depasit 300 de miliarde de lei, cel mai mare nivel din istorie. Dinamica ultimilor ani demonstreaza ca BVB poate sustine necesarul de capital pentru antreprenori si institutii ale statului. In ultimii 5 ani au fost derulate peste 170 de runde de finantare, in valoare de peste 10.8 miliarde euro. Eforturile BVB si ale stakeholderilor sai de modernizare si dezvoltare a pietei de capital din Romania au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell in anul 2020. La finalul lunii octombrie 2023, 13 companii romanesti erau incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.