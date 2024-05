Candidatul PSD la funcția de primar al Sucevei, economistul Vasile Rîmbu, este convins că municipiul reședință de județ are nevoie de un spital municipal. ”Credința mea este că Suceava are nevoie de un spital municipal să-i spunem și clinic cel puțin din trei perspective. Una, pentru a scăpa de acea aglomerație care este extrem de jenantă și periculoasă în acelșai timp. În al doilea rând avem o Facultate de Medicină care eu cred că în cele din urmă va funcționa și va produce și în al treilea rând Facultatea de Medicină va genera medici și asistenți medicali”, a declarat Vasile Rîmbu.

