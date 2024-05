Candidatul PSD Suceava pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, deputatul Gheorghe Șoldan, consideră că municipiul Suceava are nevoie de un primar precum Vasile Rîmbu, „un om care a demonstrat ce înseamnă dedicarea și eficiența în perioada în care a fost manager al Spitalului Județean Suceava”. Gheorghe Șoldan și Vasile Rîmbu au fost prezenți vineri seara în cartierul Zamca, acolo unde au discutat cu cetățenii despre schimbările care trebuie să aibă loc în administrația locală și județeană. „Ne mândrim încă de atunci cu spitalul nostru, care astăzi este spital clinic și datorită lui Vasile Rîmbu. Ieri seară am stat de vorbă cu aproximativ 150 de locuitori din cartierul Zamca despre schimbările care trebuie făcute în administrația locală și cea județeană, iar astăzi, împreună cu Vasile Rîmbu, am continuat discuțiile cu sucevenii din cartierul Obcini.

Dezvoltarea județului se face prin dezvoltarea fiecărei localități în parte, iar eu, Gheorghe Șoldan, mă bazez pe Vasile și pe echipa lui că vor face municipiul Suceava bine.

Facem Suceava bine, facem județul bine!”, a spus Gheorghe Șoldan.

