Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat în această dimineață că în cadrul cadrul întâlnirilor regionale organizate în cursul săptămânii trecute şi în urma Consiliului Politic Naţional al PSD, la propunerea Organizaţiei Judeţene a PSD Suceava fost validaţi ca şi candidaţi domnul deputat Gheorghe Şoldan pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, respectiv domnul Vasile Rîmbu pentru cea de primar al municipiului Suceava.

Ioan Stan a precizat că cele două propuneri au venit în urma discuţiilor purtate în Biroul Politic Judeţean şi în Consiliul Politic Judeţean al PSD Suceava. “S-a considerat că persoanele nominalizate sunt cele mai potrivite pentru a asigura atât judeţului Suceava cât şi municipiului reşedinţă de judeţ, climatul potrivit pentru o dezvoltareîn concordanţă cu aşteptările alegătorilor, care nu mai vor vorbe, ci fapte”, a spus Ioan Stan.