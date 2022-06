Artiști din domeniul cinematografiei și al muzicii și-au pierdut viața în anul 2022, provocând multă durere colegilor de breaslă, dar și fanilor care le-au admirat munca depusă pe platourile de filmare sau în studio. Unii dintre ei au murit la vârste fragede, răpuși de boli necruțătoare, iar alții din cauze naturale, datorită vârstei înaintate. Click! prezintă o parte dintre cei care s-au stins în anul 2022.

Meat Loaf

Meat Loaf, cântăreț și actor de origine americană, a murit pe 20 ianuarie 2022, la vârsta de 74 de ani. Melodiile sale sunt cunoscute de o lume întreagă. Probabil nu există persoană care să nu fi fost înduioșată de versurile emoționantei sale melodii „I’ll Do Anything For Love”.

Deși a avut o carieră fulminantă, iar talentul său muzical a fost apreciat la adevărata sa valoare, viața lui Meat Loaf a fost marcată de momente dramatice, iar artistul a învățat de la o vârstă fragedă ce înseamnă durerea și suferința. Tatăl său a fost dependent de alcool și nu de puține s-a manifestat violent în familie.

Într-un interviu Telegraph din 2016, Meat Loaf s-a comparat cu o „pisică cu 48 de vieți”. „Odată, am căzut de la etajul trei. Am avut, de-a lungul timpului, atâtea accidente că ar fi trebuit să mor”.

Vangelis

Un alt artist, de talie mondială, care a murit în anul 2022 este compozitorul grec Vangelis. El s-a stins în data de 17 mai în Paris, Franța. Cei care au făcut tragicul anunț nu au precizat care a fost cauza morții celebrului artist. Coloanele sonore pe care le-a creat i-au adus notorietate. Din portofoliul său fac parte coloanele sonore ale unor filme celebre precum „Blade Runner” şi „Chariots of Fire”. De altfel, acestea i-au adus în cele din urmă notorietatea la nivel internațional, iar Vangelis a fost recompensat și cu un Oscar pentru coloana sonoră a filmului „Chariots of Fire”, din 1981.

Unul dintre cele mai interesante detalii despre viața lui Vangelis este faptul că a fost un muzician autodidact, refuzând lecțiile clasice de pian, notează sursa citată.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/vedete-care-au-murit-in-2022-artisti-637648.html