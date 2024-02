Începând cu luna iunie 2024, în Veneția vor fi interzise grupurile de turiști care au mai mult de 25 de persoane. Această decizie a fost luată din dorința de a atenua impactul turismului de masă asupra micuțului oraș italian. De asemenea, autoritățile locale au stabilit ca megafoanele să fie interzise deoarece pot „genera confuzie și tulburări”.

De ani buni, Veneția caută soluții pentru a diminua impactul pe care turismul de masă îl are asupra orașului. Și ultima decizie face parte din planul autorităților locale de a conserva orașul cât mai bine, în condițiile în care turismul de masă este o problemă.

Elisabetta Pesce, oficialul care se ocupă cu securitatea orașului, a precizat că ultimele decizii „sunt menite să îmbunătățească gestionarea grupurilor organizate în centrul istoric”.

În urmă cu câteva luni, Veneția a decis ca din 2024 să fie testată o taxă de 5 euro pentru turiștii care vizitează orașul doar pentru o singură zi. Testul va fi făcut în zilele de weekend din primăvară și din perioada verii și va dura 30 de zile.

S-a ajuns la această soluție pentru că mulți turiști aleg să se cazeze în Mestre sau în Treviso, localități din apropiere, și să viziteze Veneția doar pentru o singură zi. De plata sumei vor fi scutiți cei care petrec cel puțin o noapte în Veneția și tinerii care nu au împlinit încă 14 ani.

Parte din patrimoniul mondial UNESCO privind locațiile în pericol, Veneția se confruntă de ani buni cu această problemă a turismului masiv, în condițiile în care orașul are doar 7.6 km pătrați și a adunat peste 20 de milioane de turiști în 2023. Să nu uităm că Veneția găzduiește an de an și un festival de film prestigios, caz în care densitatea vizitatorilor crește și mai mult.

Cele mai populare obiective turistice din Veneția:

Podul Rialto

Este cel mai cunoscut pod care traversează Canal Grande. În total sunt patru poduri, dar Rialto este cel mai cunoscut și, în același timp, și cel mai aglomerat. Construcția a fost realizată la finalul secolului al XVI-lea, iar în prezent Rialto este și unul dintre cele mai pozați locuri din Veneția. În preajma sa se află și numeroase restaurante.

Piața San Marco și Bazilica

Se află în centrul Veneției și reprezintă un loc încărcat de istorie. Turnul bazilicii iese în evidență, având o înălțime de aproximativ 99 de metri. Bazilica din această piață este și ea grandioasă și este construită în stilul arhitectural bizantin. Tavanul și pereții cupolelor sunt acoperiți de mozaicuri aurite medievale, în timp ce în interiorul bisericii se află impunătorul altar Pala d’Oro.

Casino di Venezia

Un loc special ce este vizitat atât de cei pasionați de jocuri de noroc și nu numai. Asta deoarece cazinoul din Veneția este un obiectiv turistic în adevăratul sens al cuvântului, fiind cel mai vechi din lume. Dincolo de asta, arhitectura sa este specială. Se află într-un palat cu arhitectură renascentistă, ce poartă semnătura lui Mauro Codussi.

Luxul este prezent la fiecare pas, dar asta nu înseamnă că dress code-ul este foarte strict. Casino di Venezia este un obiectiv de neratat mai ales pentru cei pasionați de gambling. Farmecul Veneției i-a inspirat și pe producătorii de jocuri de noroc sloturi, care au lansat titluri precum Venezia d’Oro (Amusnet), Venetia (Gameart), Carnival of Venice (Pragmatic Play) sau Venetian Carnival (Novomatic).

Palatul Dogilor și Puntea Suspinelor

Palatul Dogilor reprezintă un simbol al puterii și prosperității Veneției din perioada în care era republică. Construcția a început în secolul al XIV-lea și a durat 150 de ani. Palatul are trei aripi și este construit în stil gotic. În apropiere se află și Puntea Suspinelor, care a fost construită în 1614. Puntea Suspinelor leagă Palatul Dogilor de clădirea închisorii palatului. Conform legendei, deținuții aveau ocazia să vadă pentru ultima dată Veneția de aici înainte să ajungă în închisoare.