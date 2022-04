Chef Patrizia Paglieri se află de mai bine de două decenii în România și a reușit să câștige aprecierea celor din jur datorită talentului său gastronomic. Întreaga lume asociază numele Patriziei cu zâmbetul larg pe care aceasta îl afișează public, însă vedeta ascunde o poveste de viață impresionantă, potrivit click.ro.

Patrizia Paglieri a venit în România în anul 1993, atunci când avea 25 de ani.

În spatele zâmbetului molipsitor și a personalității joviale, Patrizia Paglieri ascunde o tristețe care a frământat-o o perioadă îndelungată de timp: divorțul de bărbatul cu care a fost căsătorită.

Patrizia Paglieri s-a căsătorit la 24 de ani cu un bărbat foarte muncitor, cu o poziție socială bună, care era îndrăgostit nebunește de ea. Cu toate acestea, relația nu a funcționat, iar ei au decis să pornească pe drumuri separate după doar patru ani de mariaj. Nu și-au vorbit 10 ani după separare, însă atunci când s-a revăzut a avut sentimentul că întâlnește un vechi prieten, povestește Patrizia.

„Nu a vorbit cu mine 10 ani, după divorț, dar m-am dus în Sanremo și am zis că nu pot să am chestia asta pe suflet, ne-am întâlnit și am rămas prieteni. Căsnicia a durat 4 ani, 10 ani pauză, apoi ne-am revăzut și a fost un pic ciudată revederea, dar m-am simțit ca și cum am revăzut un prieten după multă vreme”, a declarat Patrizia, conform Viva!. În urma căsătoriei cu bărbatul misterios, Patrizia a devenit mama unui băiat pe nume Francesco. Se pare că bărbatul nu a dorit să se implice în viața fiul lui său și nu a păstrat legătura cu acesta, în nicio formă, mai scrie sursa citată.

