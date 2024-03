Viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harșovschi, a transmis astăzi un mesaj din care lasă să se înțeleagă faptul că ar putea să candideze pentru funcția de primar al municipiului. Invitat într-o emisiune la un post de televiziune local, Lucian Harșovschi a declarat că în ultima perioadă a fost pus în situații „nu tocmai plăcute” cu privire la faptul că primarul Ion Lungu va candida sau nu pentru un nou mandat. „Asta pentru că el, știți și dumneavoastră că nu a candidat nici în 2016, la fel nu a candidat nici în 2020, se pare că așa nu va candida nici în 2024. Eu sunt într-un partid liberal, care chiar dacă nu are în denumire este un partid democratic. Și deciziile și competiția internă este în Partidul Național Liberal, după care cel care va fi se aliniază la start. Și mă refer la faptul că startul este atunci când se depun listele la Biroul Electoral de Circumscripție după care toți ceilalți trebuie să se alinieze în spatele lui, pentru că merg pe principiul că până la vot democrație, după vot disciplină. Îmi fac treaba în continuare și am învățat din nou că în politică este o singură regulă, aceea că nu e nici o regulă”, a declarat Harșovschi. El a mai spus că „am fost, sunt și voi fi om de echipă, iar din echipa mea fac parte sucevenii!”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating