Deja-cunoscuta emisiune „40 de întrebări” a lui Denise Rifai pune la grea încercare diverse personalități din showbizul românesc. Oameni de toate categoriile stau față în față cu moderatoarea de la Kanal D, dar și cu propria lor viață, la propriu. Denise l-a trecut prin întrebări incomode și pe Virgil Ianțu, iar acesta și-a dezvăluit toate secretele, notează click.ro.

Moderatorul i-a povestit lui Denise Rifai totul despre obiceiurile sale. Virgil Ianțu a vorbit despre faptul că înainte avea foarte mult timp la dispoziție pentru a face sport, însă s-a lăsat de asta în urmă cu ceva timp.

Pentru bărbații care au trecut de 50 de ani, pentru ca aceștia să se simtă mereu tineri și plini de viață, rețeta succesului este următoarea: un somn de voie la prânz, după cum spune Ianțu! „Nu mai sunt atât de habotnic, am avut perioade în care eram nebun. Am perioade când nu mă ating de pâine, nici măcar dimineața. Dar am ajuns să-mi fac și poftele. Din păcate, de 7-8 luni nu mai merg la sală. Alergam și câte o oră, nu mai o fac, fiindcă n-am avut timp”, a mărturisit Virgil Ianțu, în emisiunea de la Kanal D, potrivit surseicitate.

