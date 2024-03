Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a vizitat, în perioada 26-27 martie 2024 comunitățile de români din statul Indiana, în cadrul turneului „50 States, One Community”.

Ambasadorul Andrei Muraru a cunoscut o parte dintre membrii comunității românești stabilite în Indianapolis, capitala statului, și în împrejurimi, cu prilejul unui eveniment dedicat acestora care a fost organizat în clădirea legislativului statal de către asociația românească Vlad the Impaler „Dracula” – The Romanian Society. Ambasadorul român a vorbit despre calendarul consulatelor itinerante în Statele Unite, care va include și statul Indiana, dar și despre importanța îndeplinirii parametrilor necesari pentru ca România să devină parte a programului Visa Waiver – obiectiv care poate fi îndeplinit inclusiv cu contribuția activă a comunităților de români din Statele Unite.

Agenda politică a vizitei a inclus întrevederi cu guvernatorul Eric Holcomb, reales în 2020 cu cel mai mare număr de voturi acordat în istorie unui guvernator al Indianei, dar și cu secretarul de stat, Diego Morales și secretarul comerțului, David Rosenberg. Cu cel din urmă întrevederea a avut loc la principala agenție economică a statului, Indiana Economic Development Corporation, unde ambasadorul român a avut discuții legate de ecosistemul de business al statului, dar și despre birourile economice pe care agenția le-a deschis inclusiv în Europa, precum și despre posibilități de cooperare în diverse sectoare – inclusiv energie și agricultură.

Dintre companiile cu sediul în statul Indiana care au operațiuni în România, ambasadorul român a vizitat sediul companiei Corteva, pentru care România este cea mai importantă piață de la nivel european în domeniul agricol, dar și Cummins, companie care deține o fabrică la Craiova din 1999, unde în prezent se produc generatoare electrice, ambele companii având în vedere extinderea operațiunilor din țara noastră.

Informații de context

Vizita ambasadorului român în statul Indiana face parte din turneul „50 States, One Community”, pe care acesta îl efectuează în comunitățile românești din Statele Unite. Andrei Muraru și-a propus să viziteze cât mai multe comunități de români din SUA, considerând că este important să le cunoască specificul, dorințele și necesitățile, precum și să exploreze oportunitățile de cooperare, investiții economice și schimburi culturale la nivel statal.

Până în prezent, de la prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui american Joe Biden în luna septembrie 2021, ambasadorul a vizitat o serie de comunități de români din statele Ohio, Illinois, New Jersey, Arizona, Utah, Texas, Minnesota, Michigan, New Mexico, Connecticut, Nevada, Idaho, Georgia, Alabama, Colorado, Nebraska, Pennsylvania, West Virginia, New Hampshire, Mississippi, Tennessee, Oklahoma, Louisiana, Kentucky, Washington și Oregon. Vizitele ambasadorului cuprind atât întâlniri cu comunitățile românești, cu profesori și studenți români din universități americane cât și întrevederi oficiale la cel mai înalt nivel cu autorităţile statelor vizitate, precum și întâlniri de promovare economică a României.

Galerie foto: https://washington.mae.ro/node/2617