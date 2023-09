Vorba din popor ”facerea de bine, e …de mamă” fost resimțită în plin de o femeie din Horodnic de Sus. Aceasta tocmai ce ieșise de la muncă de la o firmă din Rădăuți și generoasă l-a luat în mașină pe un coleg de serviciu la solicitarea acestuia. Când au ajuns la Horodnic de Sus în zona numită ”Osoi” bărbatul s-a năpustit asupra femeii și a obligat-o să întrețină relații sexuale. După agresiune violatorul s-a urcat la volan pentru a-și duce victima acasă însă a adormit iar femeia a putut să sune la 112. Bărbatul are acum dosar penal pentru săvârșirea a două infracțiuni.

