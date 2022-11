În fiecare an, la 14 noiembrie este marcată Ziua Mondială a Diabetului Zaharat. Această zi are loc la nivel internațional, la inițiativa Federației Internaționale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății şi a fost propusă în 1991 ca răspuns la creșterea alarmantă a frecvenței acestei boli, care afectează în prezent peste 260 de milioane de persoane în întreaga lume. Pentru anul 2022, activitățile de celebrare pe plan mondial se vor desfășura sub sloganul „PREVENIM COMPLICATIILE DE MAINE, PENTRU PACIENTUL DE AZI”.

La nivelul Centrului Antidiabetic Suceava sunt in evidenta 34327 persoane cu diabet zaharat, din care 108 suntcopii. Doar in anul 2022 s-au înregistrat 1920 cazuri noi, din care 18 la vârsta pediatrică. La nivelul Spitalului Județean Suceava activitatea se desfășoară în cadrul Secției de diabet zaharat, singura de profil din județ, unde se efectuează internări continue și de zi. De asemenea există Cabinetul Ambulatoriu de diabet zaharat, care funcționează ca o structură centrală în cadrul Unității Județene de implementare a programului național de diabet zaharat.

Diabetul face parte din grupul afecțiunilor cronice în a căror strategie terapeutică un loc aparte îl ocupă educația continuă a pacientului. Pe parcursul evoluției bolii trebuie luat în considerare orice eveniment capabil a determina modificarea calității vieții, apariția complicațiilor diabetului și/sau afecțiunilor asociate. Concomitent, trebuie asigurate informațiiși deprinderi cu privire la noile posibilități terapeutice, în scopul unui management corespunzător al bolii și atingerii unui echilibru metabolic optim. Pe lângă ameliorarea controlului metabolic, educația terapeutică contribuie la asigurarea suportului social șiemoțional, facilitează dezvoltarea unor noi abilități necesare atingerii scopurilor propuse, oferind astfel premisele pentru creștereacalitățiivieții. Un rol primordial îl deţine cunoaşterea persoanei cu diabet, de la statut social, economico-financiar până la cunoştinţe medicale, credinţe, posibilităţi cognitive, aderenţă şi complianţă la tratament. În unele cazuri, de o importanţă deosebită este cunoaşterea şi educaţia anturajului persoanei. Este vorba de educaţie medicală continuă, adaptată în permanenţă persoanei cu diabet şi ajustată în funcţie de noile descoperiri în domeniu. Rezultatele finale vor depinde de propria imagine a pacientului faţă de boală şi faţă de tratament, de propria dorinţă de a depăşi provocările rezultate din evoluția bolii.

Secția si ambulatoriul de specialitate diabet zaharat din cadrul Spitalului Județean Suceava beneficiază, prin sprijinul conducerii si a Consiliului Județean, de dotări de excepție: aparat pentru determinarea neuropatiei diabetice (Sudoscan), sisteme de monitorizare continua a glicemiei (CGMS), investigarea circulației periferice (indice glezna -braț), determinarea rapida a hemoglobinei glicozilate (prin teste achiziționate de spital).

Echipa medicală a Centrului Antidiabetic Suceava oferă, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, teste gratuite pentru monitorizarea glicemiei, dozarea hemoglobinei glicozilate, materiale pentru piciorul diabetic, pacienților care seadresează Cabinetului Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean, indiferent de tipul de tratament urmat. În felul acesta se facilitează accesul la automonitorizare cât mai multor persoane – determinarea glicemiei este o componentă fundamentală a îngrijirii diabetului.Prevenirea complicațiilor este obiectivul sine qua non al specialității noastre.

Centrul Antidiabetic Suceava este printre putinele centre din Romania nominalizate cu activități pentru pacienți cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului (sunt doar 3 centre in Romania, din care 2 la București), așa cum reiese din site-ul https://worlddiabetesday.org/

Uniți, comunitatea globală a diabetului are cifrele, influența și determinarea de a aduce schimbări semnificative, pe care le datorăm milioanelor de familii afectate de diabet și o datorăm moștenirii Paulescu.

Dr. Claudiu Cobuz

Medic primar șef Secție diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Lector universitar

Doctor în științe medicale

Coordonator Centrul Antidiabetic Suceava