Ziua Universală a Iei a fost marcată sâmbătă, 24 iunie, în Bucovina într-un context aparte, a anunțat vicepreședinte Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă. Autorităților li s-au alăturat și actorul Vlad Rădescu.

”Este prima sărbătoare care are loc după ce IA a fost inclusă în Patrimoniul UNESCO, iar în calendarul Anului Ciprian Porumbescu am inclus o serie amplă de evenimente de promovare a IEI noastre în țară și peste hotare, unde ni s-au alăturat și mari personalități, precum Vlad Rădescu. De asemenea, este prima ediției a Zilei pe care o marcăm pe 24 iunie de Sânziene, după ce județul Suceava a fost inclus în Ruta Cultural-Turistică transnațională “Meşteri populari şi meşteşuguri tradiţionale din România”. Și, foarte important, Bucovina a fost desemnată ca fiind destinația turistică a anului. Consiliul Județean Suceava a organizat și în acest an, prin Centrul Cultural „Bucovina” și în parteneriat cu Primăria Suceava, Târgul de Sânziene, ziua de 24 iunie fiind dedicată IEI. “Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova” – a fost inclusă pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, decizie luată de UNESCO chiar de Ziua Națională a României, la 1 decembrie 2022”, a explicat Barbă.

Ruta Cultural-Turistică „Meşteri populari şi meşteşuguri tradiţionale din România” a fost lansată în noiembrie 2022 în cadrul Târgului de Turism al României, iar includerea județului Suceava în această rută reprezintă o recunoaștere a valorii inegalabile a meșteșugurilor din Bucovina, zestre purtătoare de tradiții, precum și a priceperii meșterilor noștri populari, care duc mai departe aceste mărturii incontestabile ale identității noastre naționale.