100 de fălticeneni au donat sânge sâmbătă, 1 septembrie 2018, la Fălticeni, în urma campaniei demarate de Dorna Medical și a Protoieriei Fălticeni, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Suceava. Scopul acestei campanii civice a fost acoperirea deficitului de sânge din spitalele din județul Suceava, în special, și din România, în general. De altfel, nu este prima dată când atât Dorna Medical, cât și Protoieria Fălticeni, se implică în astfel de campanii. Vă reamintim că la finalul lunii iulie, compania medicală a avut un demers similar în Vatra Dornei, un real succes, prin care care a suplimentat stocurile de sânge de la Centrul de Transfuzie Sangvină din județ timp de o săptămână.

Și de această dată, cetățenii s-au mobilizat în Fălticeni, mai ales că atât Dorna Medical, cât și partenerii, dar și primăria municipiului au promovat campania de donare de sânge și au sensibilizat publicul cu privire la importanţa actului de donare. Misiunea acestui proiect este tocmai susţinerea Centrelor de Transfuzie Sanguină în vederea refacerii de resurse de sânge atât de necesare la salvarea vieţilor. În județul Suceava, la fel ca și în celelalte din România, lipsa sângelui îi determină pe medici să amâne operaţiile care nu sunt urgenţe medicale.

Prin intermediul acestei campanii umanitare, dr. Rodica Domnica Boca și Roman Boca, managerii Dorna Medical, și-au propus să continue o tradiție începută cu ani în urmă în centrele companiei din Suceava. Și, desigur, să vină în ajutorul celor aflați în nevoie, stimulând totodată altruismul și implicarea civică în rândul populației.

De ce o nouă campanie de sânge Dorna Medical

„De ce donare de sânge? Fiindcă Centrul Judetean de Transfuzie Sanguina Suceava se confruntă cu o lipsă acută de donatori de sânge. Este foarte important să ne implicăm, știm că fiecare donator care donează o pungă de sânge poate salva trei vieți.

Este foarte important să convingem populația că intră intr-o normalitate să doneze sânge, astfel că Dorna Medical s-a gândit că ar fi propice să inițieze acest demers, în parteneriat cu Protopopiatul, cu Primăria și cu toți cei care s-au implicat, să facem această campanie de donare de sânge.

Până în momentul de față, în jurul orei 15.00, sunt 65 de pungi recoltate și sunt încă donatori în așteptare. Este un lucru extraordinar de important, ne dorim să facem și alte campanii de acest fel și în alte localități din județul Suceava, Bistrița-Năsăud și nu numai, pentru a veni în sprijinul acelora care au nevoie!”, a fost mesajul domnului Roman Boca, manager Dorna Medical, în ziua în care făticenenii au donat sânge pentru a salva vieți.

Mesajul părintelui protopop Adrian Dulgheru

Un rol important în reușita acestei inițiative l-au avut Biserica și Primăria. În toate parohiile din Protoieria Fălticeni, preoții au îndemnat enoriașii să vină în ajutorul aproapelei.

„Scopul campaniei este încercarea de a ajuta oamenii, pentru că Mântuitorul spune așa: «Cea mai mare poruncă din Lege e să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți!»



De fapt, arătăm că ne iubim aproapele ca pe noi înșine și ieșim dintr-un anumit egoism și individualism în care cădem în zilele noastre vrând, nevrând. Și atunci, din dorința de a ajuta oamenii s-a născut și dorința de a face campania de donare de sânge și, bineînțeles, cu ajutorul Dorna Medical, căci fără acest ajutor, nu știu în ce măsură s-ar fi putut realiza”, a precizat pentru dornamedical.ro, părinte protopop Adrian Dulgheru.

Primarul Fălticeniului a mizat pe proprul exemplu

Edilul orașului, Catalin Coman, a venit de dimineață la Centrul de Imagistică Medicală Dorna Medical din Fălticeni, pentru a dona el însuși sânge și pentru a da un exemplu cetățenilor.

„Eu, în calitate de simplu cetățean, nu de primar, am donat sânge, pentru că am convingerea că trebuie dat un exemplu. În plus, având în vedere funcția pe care o am, de data asta ca primar, trebuia să arăt cetățenilor că este într-adevăr nevoie de asemenea gesturi.

Mă bucură faptul că inițiativa celor de la Dorna Medical se materializează aici, la Fălticeni, este un lucru spectaculos ca o companie cu profil medical să ia și reia această inițiativă ori de câte ori este nevoie și facilitează donarea de sânge. Dacă ar fi fost la Suceava, ar fi fost mai greu pentru fălticeneni, tocmai de aceea, ne bucură faptul că Dorna Medical reușește, prin această campanie de donare de sânge, să contribuie și să ajute decisiv la bunul mers al acestui demers uman, până la urmă!”, a declarat primarul Cătălin Coman.

Echipa Dorna Medical transmite mulțumiri tuturor donatorilor și colaboratorilor săi și își manifestă dorința de a continua tradiția organizării unor astfel de evenimente umanitare. La Centrul de Imagistică Dorna Medical din Fălticeni s-au prezentat 112 persoane, dar 12 au fost declarate, în urma consultației și a chestionarului medical, neeligibile. În orice caz, cifrele sunt mai mult decât îmbucurătoare: 100 de donatori înseamnă cel puțin 300 de vieți salvate.