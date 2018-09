Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava va participa cu un numar de 60 de angajati, în cadrul campaniei ,,Let’s Do It, Romania” de Ziua Natională a curateniei, sâmbătă 15 septembrie, a anunțat șeful instituției, Daniel Drăgoi.

Intalnirea va avea loc la ora 9:00, in fata Casei de Cultura a Sindicatelor, de unde se va face impartirea pe echipe de voluntari.

”Avand in vedere ca SGA Suceava are in administrare resursele de apa de suprafata si subterane de pe teritoriul judetului Suceava, ne vom concentra atentia asupra unor sectoare de curs de apa de pe teritoriul judetului.

0 noutate anul acesta este faptul ca exista o categorie de deeuri care va fi facuta selectiv: deeuri de constructii, resturi de mancare, mobila, electrocasnice, sticla sparta/geamuri, deeuri medicale, explozibile, obiecte ce prezinta un pericol.

Toti sacii stransi cu deeuri vor fi lasati la marginea unui drum accesibil mainilor firmei de salubritate”,a spus Drăgoi.

,,Let’s Do It!” este cea mai mare micare sociala din lume, cu peste 1.400.000 de voluntari implicati la nivel international. Voluntarii se vor implica in strangerea deeurilor din mediul inconjurator. Din 2008 Si pana in prezent, mai mult de 20 de milioane de oameni din 150 de tari s­ au alaturat micarii ,,Let’s Do It!” in lupta cu deseurile din natura.