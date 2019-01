Aproape toata lumea se confrunta cu acneea macar o data in viata, chiar daca este vorba despre adolcescenta sau maturitate. Si cand vorbim despre acnee, nu inseamna ca excludem si vedetele cum ar fi actori, muzicieni sau chiar si scriitori care s-au luptat sau se lupta cu aceasta problema a tenului. Poate parea ca acestia au un ten perfect pentru ca mereu ii vedem machiati si aranjati, insa de aproape lucrurile stau altfel.

Chiar daca te gandesti ca au suficienti bani ca sa isi rezolve problemele cu acneea prin diferite tratamente faciale, de cele mai multe ori acneea este destul de vulgara si nu se rezolva doar prin aplicarea unei creme sau in urma unei sedinte la salon. Iata care sunt vedetele care s-au confruntat cu acneea.

Cameron Diaz

O vedeta foarte apreciata si o actrita deosebit de talentata. Aceasta a dezvaluit in cartea pe care a publicat-o in anul 2014 faptul ca la varsta de 20 de ani a dus o lupta dura cu acneea. Pielea ei era neuniforma si destul de incarcata cu inflamatiile acneei. Acest lucru a facut-o sa se simta jenata si i-a scazut incredere in sine.

Katy Perry

Desi o vezi machiata si tenul ei pare perfect, cantareata s-a luptat si ea cu acneea. A declarat faptul ca foloseste mult machiaj pentru a acoperi acneea, dar si cicatricile lasate de acestea.

Emma Stone

Emma Stone a dezvaluit intr-un interviu faptul ca la 17 ani a avut probleme seriose cu acneea chistica. Pe vremea aceea chiar juca intr-un film, fapt ce i-a ingreunat si mai mult felul in care s-a simtit. Din acel moment actrita a inceput sa se intereseze despre felul in care apare si cum se vindeca acneea.

Naya Rivera

Actrita si cantareata din America Naya Rivera a spus ca a fost uimita de faptul ca la varsta de 24 de ani i-a aparut acneea parca de nicaieri. Aceasta a mai spus ca a avut pielea curata toata viata ei si a fost intr-adevar un soc sa observe ca se confrunta cu acneea.

Keira Knightley

Actrita faimoasa a recunoscut faptul ca are un ten cu probleme care este predispus la acnee. Aceasta face tot ce poate pentru ca sa rezolve acneea pentru ca stie cat de important este sa arati impecabil atunci cand imaginea conteaza.

Bella Thorne

Actrita si model, Bella Throne isi aduce aminte cand i-a aparut pentru prima oara semnele de acnee in adolescenta. Aceasta i-a afectat si starea emotionala, fiind destul de nesigura de fiecare data cand trebuia sa vorbeasca cu cineva.

Bella Lucia

Model de profesie, pentru Bella Lucia acneea a fost un factor decisiv in cariera ei. In tinerete acneea i-a adus multe probleme, aceasta lasandu-I semne pe piept si pe spate. Lupta cu acneea a impins-o la o pauza in cariera ei unde fizicul este destul de important.

