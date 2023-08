Astfel, în această dimineață la ora 03.50, polițiștii SPR 12 Preutești, aflându-se în serviciul de patrulare și menținere a ordinii publice în proximitatea discotecii din comuna Preutești, au efectuat semnalul de oprire unui autoturism, moment în care conducătoarea auto a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune ușoară laterală cu un alt autoturism condus de către un bărbat din satul Bogata- Baia. Cu ocazia legitimării conducătoarei auto căriea i se efectuase semnalul de oprire, s-a constatat că aceasta este o tânără de 24 ani, din comuna Tudora, județul Botoșani. Întrucât aceasta emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânăra a fost condusă la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Conducătorul autoturismului acroșat a fost și el a testat, de asemenea, cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

