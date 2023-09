Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un chiosc Roti-Grill de pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava, a informat ISU Suceava. Flăcările s-au extins la acoperisul unei cladiri invecinate. Inițial au mers la intervenție pompierii militari cu 3 autospeciale de stingere însă fortele si mijloacele au fost suplimentate cu inca 2 autospeciale.

