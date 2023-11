Tragedie la Bosanci. Un bărbat a murit înecat într-un iaz din localitate luni după amiază. Omul care era angajat la firma care administra luciul de apă se dusese cu barca pentru a desfășura o serie de activități de sezon. Pentru că nu mai venea, administratorul s-a dus să vadă ce s-a întâmplat. A găsit barca la mal și muncitorul care plutea lângă ea. Echipajul medical chemat la fața locului nu a făcut decât să constate decesul.

