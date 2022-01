A salvat mii de vieți de-a lungul carierei de 33 de ani dar pe el nu l-a putut salva nimeni. Este vorba de medicul Nicu Bălții de la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava care a murit de o boală incurabilă. Ieșise de curând la pensie. ”

„Întregul colectiv al Serviciului Județean de Ambulanță este înmărmurit de trecerea în neființă, în decursul zilei de ieri a colegului nostru, domnul doctor Nicu Bălții. În decursul lungii sale cariere de 33 de ani acesta a ajutat și salvat mii de pacienți, dar în ultimii ani ne-a îndrumat și pe noi, medicii tineri, în acordarea asistenței medicale în prespital. Ne-am bucurat enorm când acesta, a reușit cu zâmbetul pe buze să iasă la pensie dar am fost și profund întristați când am aflat că i s-a descoperit o boală cruntă și incurabilă. Regrete eterne drag coleg, Dumnezeu să te ierte și drum lin printre îngeri! Întregul colectiv al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava transmite sincere condoleanțe întregii familii!”, este mesajul transmis de colegii de la SAJ Suceava.