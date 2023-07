Sâmbătă în jurul orelor 16:25, un bărbat de 49 ani, în timp ce conducea ansamblul auto format din cap tractor și semiremorca, pe DN 17 în Cumpărătura, dinspre Suceava, a intrat în coliziune față-spate cu autoturismul condus de către un bărbat de 45 ani din Cumpărătura. După impact autoturismul condus de către bărbatul de 45 ani a fost proiectat pe sensul opus de deplasare, intrând în coliziune și cu un alt ansamblu auto condus de către un tânăr de 23 ani

În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a șoferului de 45 de ani, dar și a unei femei de 41 de ani și a unui tânăr de 22 de ani, ambii pasageri în autoturism. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00. Acestora le-au fost prelevate și mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, faptă prev. şi ped. de art. 196 al. 2,3 și 4 din C. pen.