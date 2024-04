În luna martie 2024, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Suceava a efectuat un numar total de 191 de inspectii în domeniul controlului poluarii industriale si in domeniul biodiversitatii, biosecuritatii si ariilor naturale protejate, asftel: 30 controale planificate și 161 controale neplanificate, din care: 2 controale in urma autosesizarii Garzii Nationale de Mediu, 29 inspectii pentru solutionarea unor petitii/reclamatii, 11 controale tematice/dispuse de Comisariatul General al GNM, un control pentru verificarea măsurilor impuse anterior, 118 inspectii cu alte autoritati – in principal controale in Punctul de trecere a frontierei Siret, impreuna cu reprezentanti ai Biroului Vamal de Frontiera Siret. Urmare a neconformitatilor constatate cu ocazia controalelor s-au aplicat 13 sanctiuni contraventionale principale – 12 amenzi in cuantum total de 108.000 lei si un avertisment, precum și 3 sancțiuni contravenționale complementare – suspendări de activitate.