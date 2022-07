Cătălin Botezatu e foc și pară, după ce, zilele acestea, presa l-a dat grav bolnav, pe patul de spital. Contactat de Click!, designerul, care se află acum la Istanbul cu o nouă prezentare de modă, a ținut să dezmintă informațiile conform cărora a ajuns la spital, datorită stării de sănătate precare. Bote a spus adevărul despre starea lui de sănătate la acest moment!

„Nu am fost la nici un spital de un an! Știri sau interviuri vechi, pe care le-am dat cu luni sau ani chiar în urmă, apar ca noutăți acum. Nu am mai fost la control de un an, mă simt foarte bine.

Presa și televiziunile mă pot suna oricând, sunt persoană publică și răspund la un telefon. Să mă sune să le spun adevărul!”, a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru Click!

