Adrian Mutu și Alexandra Dinu au format cel mai frumos cuplu de la începutul anilor 2000. Erau frumoși, celebri, și părea că au toată lumea la picioare. Puțini se așteptau ca cei doi să divorțeze mai ales că soția Briliantului adusese pe lume și un copil. Douăzeci de ani mai târziu, Adrian Mutu mărturisește în cartea sa biografică adevăratul motiv al despărțirii, potrivit click.ro.

Adrian Mutu a relatat în cartea sa, cum într-o zi, în timp ce se afla în cantonament, a primit un telefon de la Alexandra Dinu, pe care fotbalistul o cunoștea ca fiind prezentatoare a emisiunii Pro Motor de la Pro TV. Acesta și-a amintit cu nostalgie cât de tineri erau și cum dragostea dintre ei a fost una fulgerătoarea.

Adrian Mutu a mai dezvăluit în cartea sa, că, imediat după ce au făcut nunta, el și Alexandra Dinu au fost asaltați de mass-media, iar presiunea celebrității și-a pus amprenta într-o manieră negativă asupra mariajului lor.

«Acasă, deși trecuseră doar nouă luni de la nașterea lui Mario, lucrurile nu mergeau așa cum ar fi trebuit, astfel că în martie 2003, am băgat actele de divorț, acre s-a finalizat în octombrie. Cred că întrebarea: „De ce s-a întâmplat așa”, am auzit-o de o mie de ori, dar niciodată nu m-am ferit să răspund. Când am ales să ne căsătorim, am făcut-o pentru că așa am ales Alexandra și eu. Nu ne-a obligat nimeni , am gândit că e tare că avem personalități diferite, că minus cu plus ajută pe parcurs, că ne modelăm unul după celălalt.

Cu trecerea timpului, ne-am dat seama că ne-am maturizat, că nu mai rezonăm și dacă nu mai aveam lucruri în comun, ce puteam face? Așa că am ales să divorțăm. Cu trei ani și jumătate înainte, în perioada în care priveam mult la televizor, încercând să învăț limba italiană, am reținut o replică ce mi s-a părut foarte tare: «Sunt on, nimic din ce e omenesc nu mi-e străin!» . Așa am fost și noi, un soț și o soție care, la un moment dat, nu s-au mai înțeles.», a relatat Adrian Mutu despre relația cu fosta soție, Alexandra Dinu în volumul “Revenirea din Infern, Povestea Neștiută a Vieții Mele”, potrivit sursei citate.

